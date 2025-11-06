Agentúra pre bezpečnosť v premávke spustila koncom októbra národnú kampaň Ne pretrčavaj život, pređi na pešački, s cieľom pripomenúť chodcom a vodičom dôležitosť obozretného a zodpovedného zapájania sa do premávky.
Touto kampaňou upozorňujú všetkých účastníkov cestnej premávky na väčšiu zodpovednosť a opatrnosť, najmä v podmienkach zlej viditeľnosti a počas zimných mesiacov, keď je riziko úrazov chodcov najväčšie. Pri tej príležitosti včera večer v centre Starej Pazovy bol aj Nikola Novaković z Agentúry pre bezpečnosť v premávke. Na postavenom stánku mali aj darčeky a edukačné materiály, ktoré rozdávali chodcom a cyklistom, poukazujúc na to, že sú aj oni aktívnymi účastníkmi v premávke a koľko musia byť obozretní a viditeľní najmä v zimných mesiacoch, keď sú kratšie dni.
„Upozorňujeme chodcov, že sa musia pohybovať po chodníku alebo čo najbližšie k ľavej strane cesty, ak tam nie je chodník, aby sa uistili, že ich vodič vozidla zbadal predtým, ako vstúpi na vozovku, aby nepoužívali mobilný telefón alebo slúchadlá pri prechádzaní cez ulicu a aby záväzne nosili svetlé a reflexné oblečenie, najmä vo večerných hodinách a počas zimných mesiacov,“ povedal Novaković a doložil, že vyzývajú vodičov, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a viditeľnosti, rešpektovali priechody pre chodcov a dávali im prednosť, venovali osobitnú pozornosť školským zónam, ihriskám a štvrtiam s vyššou frekvenciou chodcov.
Agentúra pre bezpečnosť v premávke pripomína všetkým občanom, že v premávke neexistuje dôležitejšie pravidlo ako to, ktoré chráni život, a preto bezpečnosť v premávke nie je len vecou predpisov, ale aj vzájomného rešpektu. Keď vodič zastaví vozidlo a chodec opatrne vkročí na cestu, každý z nás si vtedy vyberie život.
Podľa slov Nikolu Novakovića ročne život utratí okolo 130 chodcov a 2 600 utrpí ľahšie alebo ťažšie zranenia. Práve pre takéto štatistické údaje realizujú aj preventívne opatrenia v lokálnych samosprávach v celom Srbsku. V Starej Pazove podporu tejto akcii dala aj miestna Rada pre bezpečnosť v premávke, v čele ktorej je Zorica Jančićová. Ako uviedol Novaković, staropazovská lokálna samospráva patrí medzi lepšie lokálne samosprávy, čo sa týka organizovania preventívnych opatrení a ich samotnej organizácie. Bez ich pomoci by sa takého aktivity oveľa ťažšie realizovali.