Včera si Matica slovenská pripomenula 50 rokov od úmrtia básnika, esejistu, maliara a prekladateľa, národného umelca Jána Kostru († 5. november 1975). Autor slávnych zbierok Ave Eva, Puknutá váza či Ozubený čas patrí k zakladateľom modernej slovenskej lyriky.
Kostra pôsobil v časopisoch Slovenské pohľady, Kultúrny život, Nové slovo či DAV a bol aj tajomníkom slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov.
Bol aj výtvarník – ilustroval si vlastné básnické zbierky a písal eseje o modernom slovenskom výtvarnom umení (napr. o Ľudovítovi Fullovi).
Pochádzal z Turčianskej Štiavničky, študoval v Prahe, kde sa stal členom spolku Detvan a literárnej skupiny R-10 (tá sa integrovala neskôr do časopisu DAV). Jeho verše nesú humanistický odkaz a estetickú čistotu, inšpirovanú Wolkerom, Smrekom i Novomeským.
V osobnom živote bol manželom spisovateliek Kristy Bendovej a Hany Ponickej.
Ján Kostra zostáva hlasom krásy, ľudskosti a tvarovej dokonalosti slova. Nezabúdajme na básnika, ktorý naučil slovenskú poéziu hovoriť moderným jazykom.