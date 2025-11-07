1491 – po dvojmesačnom rokovaní uzatvorili v Bratislave český kráľ Vladislav II. a rakúsky cisár Maximilián dohodu, tzv. Bratislavský mier.
1659 – Francúzsko a Španielsko podpísali tzv. pyrenejský mier.
1849 – vyšlo v bernolákovčine prvé číslo novín pre katolíckych Slovákov Katolické Novini (katolícke noviny) pre obecní ľud.
1867 – narodila sa francúzska chemička a fyzička poľského pôvodu Maria Curie-Skaldowska, zakladateľka rádiochémie, objaviteľka prvkov polónium a rádium a dvojnásobná laureátka Nobelovej ceny za fyziku (1903) a chémiu.
1913 – narodil sa francúzsky spisovateľ, dramatik a esejista Albert Camus, popredný predstaviteľ existencializmu a laureát Nobelovej ceny za literatúru.
1946 – prejazd prvého vlaku znamenal koniec prvej federálnej pracovnej akcie vtedajšej Juhoslávie na železnici Brčko-Banovići. Viac ak 60-tisíc mládežníkov z Juhoslávie a asi 1 000 zo zahraničia postavilo 90-kilometrovú železnicu za 190 dní.
1990 – Mary Robinsonová sa stala prvou ženou prezidentkou v Írsku.
1992 – zomrel v Prahe na následky autohavárie jeden z vedúcich predstaviteľov Pražskej jari 1968 a protagonista reformného hnutia v ČSSR Alexander Duček.
2000 – zomrel básnik Ján Ondruš, výrazná postava modernej slovenskej poézie.
2005 – v Belehrade sa začalo prvé oficiálne kolo rokovaní medzi Srbskom a Čiernou Horou a Európskou úniou o podpísaní Stabilizačnej a asociačnej dohody.
2021 – víťazstvom nad Daniilom Medvedevom v Paríži získal Novak Ðoković svoj šiesty titul v tomto meste, čím si zabezpečil 37. titul na turnajoch Masters a potvrdil si pozíciu svetovej jednotky na konci tohto roka.