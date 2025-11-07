Futbalisti nášho šampióna, belehradského celku Crvena zvezda vo štvrtok na štadióne Rajka Mitića dosiahli prvý triumf v ligovej fáze Európskej ligy, a tak získali veľmi cenné tri body, ktoré boli nevyhnutné na to, aby sa aj v pokračovaní objektívne a s právom uvažovalo o postupe do play-off kôl druhej najkvalitnejšej súťaže UEFA.
Bolo to ťažké proti francúzskemu celku Lille, nakoniec Crvena zvezda vyhrala 1 : 0, keď gól z penalty strelil Marko Arnautović v 85. minúte.
Bol to zápas, v ktorom, ako je v úvode už aj konštatované, museli červeno-bieli vyhrať, aby aj ďalej mali šancu bojovať o postup. Preto od začiatku hru Belehradčanov poznačilo akési napätie, hráči situáciu pochopili veľmi vážne, čo ukázali už od úvodných minút, pretože hrali veľmi obozretne.
Bolo jasné, že tím z Francúzska je favoritom tohto zápasu, ale hráči C. zvezdy sa nenechali tým vyrušiť. Pravda, počas väčšiny aktívnej hry mali práve Francúzi loptu vo svojej kontrole, potvrdzuje to aj záverečná štatistika, ktorá ukazuje, že až 60 percent aktívnej hry mali loptu Francúzi. Okrem toho aj počet očakávaných vsietených gólov bol dlho na strane hostí, ale pre niekoľko nerealizovaných dobrých príležitostí a nakoniec aj gól z penalty tento ukazovateľ nakoniec patril Belehradčanom.
Bolo jasné, že po dvoch prehrách v predchádzajúcich kolách v Portugalsku proti Portu a Brage musí C. zvezda získať body na vlastnom trávniku. Samozrejme, boli tam útoky z obidvoch strán. Lille pôsobilo ako tím, ktorý dokáže veľa, zatiaľ čo Crvena zvezda prejavovala túžbu, no nedokázala celkom prekonať bunker Francúzov. Až do tých posledných piatich minút, keď prišlo k penalte. Mirko Ivanić dostal loptu do priestoru, rozbehol sa k nej spolu s brankárom Lille, a potom sa mu ju podarilo posunúť a donútiť brankára francúzskeho klubu, aby ho zrazil a spôsobil pokutový kop. Marko Arnautović si vzal loptu a bol si istý s premenením.
Tak Crvena zvezda získala vzácne tri body a pred ukončením ostatných zápasov 4. kola bola na 24. pozícii, ktorá ako posledná zabezpečuje postup do play-off. Avšak po dohraní aj ďalších zápasov klesla Crvena zvezda o dve miesta a teraz na ďalšie kolo čaká na 25. priečke.
Belehradčania majú štyri body, prvý získali v prvom kole proti Celticu doma, potom nasledovali dve prehry v Portugalsku.
Po triumfe nad Lilleom sa ľahšie dýcha a do tímu sa znovu vrátila pozitívna energia. Okrem toho, zdá sa, aspoň na papieri, že Crvena zvezda v pokračovaní bude mať ľahších rivalov ako v doterajších kolách. Na pozitívny výkon je však nevyhnutná seriózna príprava a nie je prípustné nikoho podceniť.
V piatom kole Crvena zvezda privíta doma 27. novembra rumunský celok FCSB, potom 11. decembra hosťuje v Rakúsku a za súpera má Sturm Graz.
Posledné dve kolá ligovej časti Európskej ligy sú na programe v januári. Crvena zvezda najprv nastúpi vo Švédsku proti Malmö FF a v poslednom kole v Belehrade hosťovať bude španielska Celty Vigo.
Hoci bol posledný spomenutý klub bol pri žrebovaní zaradený do štvrtej výkonnostnej skupiny, určite bol najťažším možným súperom z toho tzv. koša. Potvrdzujú to aj hráči Celty v súťaži, keďže po štyroch kolách majú na konte deväť bodov a sú na štvrtom mieste, čo znamená priamy postup do osemfinále. V uplynulom kole porazili v Záhrebe Dinamo príliš ľahko výsledkom 3 : 0 a len potvrdili, že výkonnostné skupiny pri žrebovaní nemusia nič znamenať, najmä v kontexte klubov z najsilnejších európskych líg, akou španielska liga určite je.
V čele tabuľky je dánsky Midtjylland s maximálnym ziskom bodov, nasledujú nemecký SC Freiburg a maďarský Ferencváros s desiatimi bodmi a potom aj spomenutá Celta.
Crvena zvezda je na 25. priečke. Má štyri body, o bod menej ako Notingham Forrest a Bologna, posledné dva tímy, ktoré v tejto chvíli držia postupové miesta do play-off. Bez bodov a takmer bez šance na postup je francúzske Nice a škótsky Rangers.