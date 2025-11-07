Zajtra – 8. novembra Združenie petrovských výtvarných umelcov usporiada výtvarný tábor pre mladých a dospelých otvoreného typu. Ide o prvý tábor s takýmto konceptom.
Určený je všetkým záujemcom – skúseným maliarom, ako aj začiatočníkom. Zapojiť sa môžu aj mladí od 13 rokov.
Tábor sa uskutoční v priestoroch Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec (Maksima Gorkého 17) od 16.00 do 21.00 hodiny.
Materiál potrebný na tvorenie bude zabezpečený, téma je voľná a rovnako aj vstup na toto tvorivé podujatie.