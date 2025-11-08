1520 – dánsky kráľ Christian II. nariadil masaker viac ako 80 švédskych kňazov a šľachticov. Táto udalosť predchádzala povstaniu Švédov za oslobodenie spod dánskej vlády.
1656 – narodil sa anglický astronóm Edmond Halley, ktorého meno nesie najznámejšia periodická kométa.
1789 – Elijah Craig z amerického štátu Kentucky po prvý raz vydestiloval z kukurice bourbonskú whisky.
1793 – prvýkrát pre verejnosť otvorili Louvre, dvor francúzskych kráľov od roku 1204. O jeho otvorení a premene na múzeum rozhodla francúzska vláda.
1847 – narodil sa írsky prozaik Abraham Bram Stoker, autor svetoznámeho hororového románu Dracula.
1895 – nemecký profesor fyziky Wilhelm Conrad Röntgen objavil elektromagnetické žiarenie – lúče X.
1900 – narodila sa americká prozaička Margaret Mitchellová, autorka románu Odviate vetrom.
1917 – zomrel srbský spisovateľ Milutin Bojić, autor básne Plava grobnica, trvalého poetického pamätníka tragédie srbskej armády v prvej svetovej vojne po tragickom ústupe cez hory dnešného Albánska.
1918 – srbská armáda oslobodila Pančevo, bol to začiatok oslobodzovania Banátu a jeho pripojenia k Srbskému kráľovstvu.
1922 – narodil sa juhoafrický lekár-kardiochirurg Christian Barnard, ktorý v roku 1967 uskutočnil prvú transplantáciu srdca.
1980 – bola otvorená diaľnica Praha – Brno – Bratislava v dĺžke 317 kilometrov.
1991 – Európske spoločenstvo (dnes Európska únia) uvalilo sankcie na Juhosláviu, ktoré zahŕňali ukončenie dohôd o obchode a spolupráci a zrušenie finančnej pomoci v rámci programu pomoci pre krajiny východnej Európy. Sankcie boli následne zrušené pre štyri juhoslovanské republiky a ponechané iba voči Srbsku a Čiernej Hore s vysvetlením, že nespolupracujú mierovou cestou pri riešení juhoslovanskej krízy.
2011 – ruský prezident Dmitrij Medvedev a nemecká kancelárka Angela Merkelová uviedli do prevádzky plynovod Severný tok.
2016 – Donald Trump vyhral americké prezidentské voľby.