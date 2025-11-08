Na programe 55. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín sa včera najprv v aule staropazovskej divadelnej sály konalo sprievodné podujatie – prezentácia zborníka prác zo sympózia 140 rokov od narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova. O zborníku hovorili Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský, Martin Prebudila, zostavovateľ diela, a Katarína Verešová, cirkevná archivárka.
V pokračovaní sa obecenstvu a porotám v divadelnej sále predstavili Selenčania. Členovia Divadelnej sekcie KUS Jána Kollára zahrali predstavenie autora Jaroslava Popovića Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to kvi-kvi v réžii Rastislava Rybárskeho. Sedemdesiatminútovú veselohru selenčských divadelníkov obecenstvo odmenilo silným potleskom.
Pred rozhovormi odbornej poroty s divadelným súborom v aule divadelnej sály slovo mala porota obecenstva. Podľa jej rozhodnutia v predstavení Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to kvi-kvi herečkou večera sa stala Iveta Pecníková za stvárnenie postavy Mary a hercom večera Rastislav Rybársky za stvárnenie postavy Jana.
Súťažná časť Divadelného vavrína sa končí dnes, keď o 20.00 h vystúpia Hložančania. Členovia Divadelného súboru KOS Jednota zahrajú divadelné predstavenie Nikolaja Koľadu Sliepka v réžii Juraja Feketeho.
Dnes sa uskutoční aj ďalšie sprievodné podujatie na Divadelnom vavríne – prezentácia monografie Čáni – výtvarné dielo, ktorá sa začne o 19.00 h v aule divadelnej sály.