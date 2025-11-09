Redakcia programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad organizuje 51. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov, ktorá bude prebiehať v Média stredisku Rádio-televízie Vojvodina, 15. novembra 2025 o 10.00 h.
Do súťaže sa zapojilo 54 recitátorov, ktorí súťažia v piatich kategóriách. Ich prednesy bude sledovať odborná porota v zložení: Zuzana Týrová, Karmena Zorňanová a Martin Prebudila. Najúspešnejší recitátori získajú odmeny, o ktoré sa i tentoraz postarali Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Matica slovenská v Srbsku.