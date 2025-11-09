Aj včerajší deň na 55. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín sa začal v aule staropazovekej divadelnej sály, kde bolo sprievodné podujatie – prezentácia monografie Čáni – výtvarné dielo, ktorú vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
V pokračovaní sa obecenstvu a porotám predstavili Hložančania, ktorí svojím divadlom aj uzavreli súťažnú časť na tohtoročnom Divadelnom vavríne. Členovia Divadelného súboru KOS Jednota zahrali divadelné predstavenie Nikolaja Koľadu Sliepka v réžii Juraja Feketeho.
Po hodinovom predstavení a pred rozhovormi odbornej poroty s divadelným súborom v aule divadelnej sály slovo mala porota obecenstva. Podľa jej rozhodnutia v predstavení Sliepka herečkou večera sa stala Jana Stupavská za stvárnenie postavy Ally Ivanovnej Kostrovovej a hercom večera Daniel Fábry za stvárnenie postavy Vasilija Seriozoviča Kostrova.
Dnes večer o 20.00 h bude slávnostné zatvorenie Divadelného vavrína a udelenie cien najúspešnejším jednotlivcom a súborom na prehliadke. Na počesť odmenených zahrané bude hosťujúce predstavenie Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci s predstavením Jána Čajaka a Michala Babiaka Ecce homo – Ajhľa, človek, v réžii Michala Babiaka.