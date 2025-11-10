Naša futbalová reprezentácia stojí pred poslednou výzvou v kvalifikácii na Majstrovstvá sveta 2026. Tím čakajú kľúčové záverečné zápasy proti Anglicku (13. novembra v Londýne) a Lotyšsku (16. novembra v Leskovci), ktoré rozhodnú o osude.
Tieto zápasy sú ostro sledované nielen pre ich význam, ale aj preto, že na lavičke Srbska debutuje nový tréner Veljko Paunović. Začína sa tak nová éra pod vedením Paunovića, známeho svojou taktickou disciplínou a skúsenosťami z medzinárodného futbalu.
Nový tréner preberá kormidlo v kritickom momente. Z Futbalového zväzu Srbska po jeho vymenovaní zaznelo, že jeho príchod má do mužstva vniesť novú energiu a systém, ktorý chýbal v predchádzajúcich zápasoch.
Fanúšikovia dúfajú, že práve on dokáže mobilizovať talentovaný káder a doviesť ho k potrebným víťazstvám.
Z FZS tiež informovali, že o jeho osude v reprezentácii zápasy s Anglickom a Lotyšskom nebudú rozhodovať a o dlhoročnom angažmáne na čele A-selekcie sa bude uvažovať po skončení kvalifikácie. Prvá prekážka pre Veljka a jeho zverencov nemôže byť ťažšia. Anglicko, jeden z favoritov celého šampionátu a neohrozený líder skupiny, v Londýne určite vystúpi s cieľom potvrdiť prvé miesto a, ak sa naskytne príležitosť, opäť sa pokúsi deklasovať našu selekciu, podobne ako v zápase pred dvomi mesiacmi v Belehrade, keď sme prehrali až 0 : 5.
Anglický tím je plný hviezd európskeho futbalu a predstavuje test nielen Paunovićovho taktického plánu, ale aj mentálnej odolnosti mužstva.
Pre Srbsko je tento zápas prakticky povinnosťou získať body, hoci to bude mimoriadne ťažké. Prehra by totiž pravdepodobne ukončila nádeje na postup. Akýkoľvek bodový zisk proti Angličanom by bol obrovskou vzpruhou a zároveň dôležitým krokom k udržaniu tlaku na Albánsko.
Znamená to, že náročnom súboji s Anglickom čaká na Srbsko ešte aj Lotyšsko, papierovo najľahší súper v skupine. Aj na tom stretnutí je výhra nevyhnutná, ale, ako sme spomenuli, nerozhodujeme sami o svojom osude.
Srbsko závisí od toho, ako pochodí Albánsko. V kole, keď naši hosťovať budú v Londýne, vystúpi Albánsko za chotárom s Andorrou. V prípade, že Albánsko vyhrá (čo je očakávané), Srbsko proti Anglicku potrebuje aspoň bod, aby zostalo v konkurencii o druhé miesto. V prípade triumfu Albánska a prehry Srbska, naši proti Lotyšsku v poslednom kole doslovne budú hrať revuálny zápas.
Srbsko teda potrebuje okrem vlastných šiestich bodov aj pomoc od iných tímov v skupine, ktoré budú hrať proti Albánsku – najprv Andorra a v poslednom kole Anglicko.
Ideálny scenár pre Paunovićov tím by bol, ak by Albánsko vo svojich záverečných zápasoch zaváhalo, čím by sa Srbsku otvorila cesta k druhému miestu, ktoré by znamenalo baráž.
Naši futbalisti aj tento cyklus hrali spod úrovne, rovnako, ako hrajú od ukončenia kvalifikácie na šampionát sveta 2022, keď sme skutočne boli veľmi spokojní. Odvtedy akoby sa udial zlom a nijako sa vrátiť k lepším výkonom, bez ohľadu na to, že sme vlani hrali na šampionáte Európy.
Keď sa vrátime ku kvalifikácii na Mundial 2026, treba poznamenať, že je známych už 28 z úhrnného počtu 48 účastníkov (vrátane troch hostiteľov), teda viac ako polovica. Najväčšia časť bude známa po dohraných zápasoch v novembrovom cykle, zatiaľ čo sa play-off bude hrať v marci budúceho roka.
Srbsko má minimálnu šancu na postup, ale možno práve Paunović skutočne prinesie novú energiu, ktorá poznačuje jeho prácu aj na klubovej úrovni. Nezabudnime ani na to, že práve Veljko Paunović s mladou reprezentáciou Srbska hráčov do 20 rokov na Novom Zélande v roku 2015 získal svetový titul.