Odkazy Turca bolo úvodné podujatie do slávnostného programu v piatok 7. novembra v turčianskom historickom meste Martin. Na jesenných oslavách patróna mesta sa zúčastnili aj delegácie partnerských miest. Ich prítomnosť podčiarkla dlhoročné priateľstvá a spoluprácu, na ktoré môže byť Martin právom hrdý. Nasledovala symbolická scéna Legenda o sv. Martinovi – príbeh o rozdelení plášťa, ktorý symbolizuje súcit, pomoc a solidaritu medzi ľuďmi. Podvečer pokračoval lampášikovým sprievodom, ktorý rozžiaril centrum mesta a vytvoril výnimočnú atmosféru spoločného začiatku sviatkov.
V rámci Dní svätého Martina sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie verejných uznaní mesta Martin za rok 2025. Počas podujatia boli udelené verejné uznania a ocenenia v kategóriách Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta Martin, Ocenenie dobrovoľníka mesta Martin. Ocenenia smerovali aj k našim partnerským mestám – Báčskemu Petrovcu pri príležitosti 10. výročia od podpísania partnerskej zmluvy medzi Obcou Báčsky Petrovec a mestom Martin, tiež s mestom Hoogeveen pri príležitosti 35. výročia spolupráce.
Tieto významné jubileá sú dôkazom dlhoročného priateľstva, vzájomného porozumenia a úspešnej spolupráce, ktorá spája naše mestá aj ich obyvateľov. Slávnostný večer sa niesol v duchu vďaky, úcty a hrdosti na všetkých, ktorí svojou prácou, dobrovoľníckou činnosťou a angažovanosťou prispievajú k rozvoju a dobrému menu nášho mesta. Ocenenia si prebrali teda aj predstavitelia Obce Báčsky Petrovec, OZ Klobásafest a Miestneho spoločenstva.