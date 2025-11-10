Oslavy Dní svätého Martina, patróna mesta Martin, pokračovali v sobotu 8. novembra v duchu tradície, hudby, zábavy, akú Turiec ešte nezažil, a rôznorodých jedál. Zabíjačkové hody sa konali v areáli SIM Priekopa, kde rozvoniavali čerstvé klobásy, svadobná kapusta, lovecký paprikáš, škvarky a iné zabíjačkové špeciality. Jarmočnou ulicou tiahli stánky s bohatou ponukou domácich remeselníckych výrobkov.
Slovenské populárne skupiny Jada a Smola a hrušky zabavili súťažiacich a návštevníkov. V programe vystúpili aj folkloristi Matice slovenskej Rijeka a Riječke palade.
Báčsky Petrovec prezentoval Spolok petrovských žien, ktorého členky v kultúrnom programe predviedli ducha našej slovenskej tvorivosti v podaní piesní. Práve členovia spolku aj vyprážali škvarky, varili kapustu a o najlepšiu klobásu súťažili tímy: Obec Báčsky Petrovec, Poľovnícky spolok Lesík, Miestne spoločenstvo, Susedovci (víťazi tohtoročného Klobásafestu), Majstri z richtárovej krčmy, Petrovská pálenica Marčok a Klobásafest, ktorí získali prvé miesta spomedzi 25 súťažiacich tímov. Lovci si aj tohto roku vyskúšali kulinárske zručnosti pri varení paprikáša z diviny.
Aj tohtoročné podujatie potvrdilo, že na tradíciách si pestujeme budúcnosť a že tie chvíle, keď sa stretnú známi, ešte stále majú veľkú hodnotu.