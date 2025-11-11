1604 – vodca protihabsburského povstania Štefan Bočkaj slávnostne vtiahol do Košíc.
1605 – Veľkovezír Lalla Mehmet (Lala Mohamed) v Pešti vymenoval Štefana Bočkaja za uhorského kráľa a odovzdal mu aj kráľovskú korunu. Bočkaj však korunu prijal iba ako dar a titul kráľa neužíval.
1606 – pri ústí rieky Žitavy uzavreli Osmanská ríša a Habsburgovci mierovú zmluvu.
1821 – narodil sa ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič Dostojevskij, jeden z najvýznamnejších svetových spisovateľov, ktorý svojimi románmi ako Bratia Karamazovci, Dvojník, Zločin a trest, Diablom posadnutí či Idiot ovplyvnil mnohých spisovateľov a filozofov na celom svete.
1830 – vo Veľkej Británii vlak na trati Liverpool – Manchester viezol po prvý raz v histórii aj poštové zásielky.
1847 – začalo sa v Bratislave zasadanie posledného uhorského stavovského snemu, na ktorom sa zúčastnil aj Ľudovít Štúr.
1856 – narodil sa v Krompachoch novinár a podnikateľ Janko Slovenský, priekopník krajanskej tlače v USA. Vydával napríklad Amerikánsko-slovenské noviny, ktoré sa stali najrozšírenejším slovenským periodikom v USA
1882 – narodil sa švédsky kráľ Gustáv VI. Adolf
1873 – narodil sa v Košariskách evanjelický kňaz, publicista Igor Branislav Štefánik, ktorý sa zaslúžil o národné povedomie dolnozemských Slovákov. Bol starším bratom Milana Rastislava Štefánika. Zomrel 25. apríla 1940 v Novom Sade.
1918 – rakúsko-uhorský cisár Karol I. abdikoval, čím formálne zanikla Rakúsko-Uhorská monarchia.
1918 – vo Francúzsku v železničnom vagóne pri Compiegne neďaleko Paríža bola podpísaná dohoda medzi Nemeckom a predstaviteľmi Dohody, čím sa skončila prvá svetová vojna.
1945 – v Juhoslávii sa konali parlamentné voľby, v ktorých zvíťazil komunistický Národný front na čele s Josipom Brozom Titom.
1975 – Angola vyhlásila nezávislosť od Portugalska.
2004 – zomrel prvý palestínsky prezident a predseda Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) Jásir Arafat.