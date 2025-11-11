Dnes si pripomíname Deň prímeria v prvej svetovej vojne. Srbsko si týmto dňom pripomína ukončenie bojov v prvej svetovej vojne, ktoré bolo spečatené prímerím v Compiègne 11. novembra 1918. Tento deň sa preto v mnohých krajinách sveta oslavuje ako Deň prímeria alebo Deň spomienok.
Srbsko, ako krajina, ktorá počas vojny utrpela obrovské straty – ľudské aj materiálne – si tento dátum pripomína s osobitnou úctou. Viac než tretina obyvateľstva Srbska položila život v bojoch za slobodu a nezávislosť.
Symbolom tohto dňa v našej krajine je Natáliina ramonda, známa aj ako kvet fénixa. Táto rastlina je výnimočná tým, že dokáže po úplnom vyschnutí znovu ožiť, čo symbolicky predstavuje obnovu a znovuzrodenie Srbska po utrpeniach vojny.
Každoročne sa po celom Srbsku konajú ceremónie, kladú sa vence na pamätníky a vojenské cintoríny.
Deň prímeria je nielen spomienkou na padlých, ale aj výzvou k zachovaniu mieru, tolerancie a vzájomného porozumenia medzi národmi. Je to deň, keď si Srbsko – spolu s celým svetom – pripomína, že mier nemá alternatívu.