Komentujúc žiadosť ruských vlastníkov spoločnosti NIS o predĺžení žiadosti, ktorú zaslali americkému Úradu pre kontrolu zahraničných aktív, prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že existuje tretia strana, s ktorou Rusi rokujú ohľadom NIS, no nemôže prezradiť, o koho ide.
„Povedali sme, že prijmeme každú ich požiadavku, ale musia vedieť jednu vec – že nám čas vyprší, zostáva nám už len asi desať dní a len nech si nikto nepomyslí, že nie som dostatočne rozhodný na ochranu srbského záujmu, nech je to ktokoľvek,“ povedal Vučić.