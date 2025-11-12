Ministerka bez kresla vo vláde Srbska, zodpovedná za koordináciu aktivít v oblasti rodovej rovnosti, predchádzania násiliu páchanému na ženách a politického a ekonomického posilnenia postavenia žien Tatjana Macurová včera v Kišiňove vyhlásila, že Srbsko aj Moldavsko sú oddané procesu európskej integrácie a že spoločné kroky a spojenectvo v oblasti posilnenia postavenia žien môžu k tomuto procesu ďalej prispieť.
Macurová uviedla, že Moldavsko a Srbsko sú v súčasnosti príkladmi dobrej praxe medzi kandidátskymi krajinami. Konkrétne, ako zdôraznila, v Moldavsku sú ženy na čele štátu a ministerstva vnútra a veľký počet žien je aktívnych v politickom živote.
Srbsko na druhej strane už zaznamenáva významné výsledky v oblasti politickej participácie žien. Pripomenula, že Srbsko sa v Indexe politického posilnenia žien umiestnilo na 22. mieste na svete, na 11. mieste v Európe a na prvom mieste v regióne, čo podľa nej potvrdzuje pokračujúci pokrok krajiny v posilňovaní rodovej rovnosti.
Macurová sa v Kišiňove zúčastňuje konferencie venovanej zlepšeniu úlohy žien v oblasti bezpečnosti a mieru v nasledujúcich 25 rokoch, ktorú otvorili moldavská ministerka vnútra Daniela Misail Nichitin a európska komisárka pre rozšírenie Marta Kosová.
Prejavila sa na paneli venovanom budovaniu partnerstiev medzi vládami, organizáciami občianskej spoločnosti a medzinárodnými darcami a poznamenala, že Srbsko rozvinulo spoluprácu s mnohými medzinárodnými organizáciami, predovšetkým s agentúrami OSN a Delegáciou Európskej únie v Srbsku.
Macurová pripomenula, že kabinet, ktorému predsedá, v minulom roku podporil 82 organizácií občianskej spoločnosti, pričom na tieto účely vyčlenil tretinu celkového rozpočtu, a tento rok až 104 organizácií, čo potvrdzuje jasný zámer budovať partnerské vzťahy.
Zopakovala, že účasť žien na politickom a hospodárskom živote, ako aj v oblastiach mieru a bezpečnosti, je jedným z prioritných cieľov srbskej vlády a vyjadrila presvedčenie, že v takomto prístupe bude pokračovať aj v budúcnosti.
Zdroj: srbija.gov.rs