Čistenie kanála Nový Sad – Savino Selo pokračuje prácami na novom úseku od Irmova po Báčsky Petrovec. Šiesta fáza prác sa vykonáva na ľavom a pravom brehu kanála, ktorý je dlhý približne 3 kilometre. Práce vykonáva Verejný vodohospodársky podnik Vody Vojvodiny.
Tieto práce zvýšia priepustnosť kanála, aby sa zabezpečila nerušená dodávka vody pre užívateľov okolitej poľnohospodárskej pôdy.
Práce zahŕňajú odstránenie trstinových nánosov z dna kanála, bagrovanie a prepravu vybagrovaného materiálu. Vykonávajú sa pomocou špecializovanej techniky, konkrétne bagra na vode s dlhým výložníkom.
Podľa plánu sa vybagruje takmer 71 000 m3 materiálu, ktorý bude prepravený na určené a vopred pripravené miesto.
Očakáva sa, že tieto práce budú dokončené do konca decembra, avšak podľa odborného posúdenia a tempa realizácie budú práce dokončené pred plánovaným termínom, ak to počasie dovolí.
Zdroj: vodevojvodine.com