Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ministerstvo kultúry SR, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá a vydavateľstvo Albatros Media Slovakia, s. r. o., vyhlásili 34. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky, ako aj všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí. Uzávierka súťažných prác zo Slovenska aj zo zahraničia je 31. januára 2026 do polnoci.
Tridsiaty štvrtý ročník súťaže sa bude niesť v znamení Roka Ľudovíta Štúra, keďže prebieha v školskom roku 2025/2026, keď si pripomíname 210. výročie narodenia a 170. výročie úmrtia tohto významného národného dejateľa, politika, publicistu a predovšetkým kodifikátora spisovnej slovenčiny.
Do celoštátneho kola môže v každej kategórii postúpiť najviac päť súťažných prác v slovenskom jazyku z jednej školy.
Viac informácií o súťaži je k dispozícii na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.