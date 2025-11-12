Zo spoločnosti Infraštruktúra železníc Srbska informujú, že na železničnej stanici Naumovićevo počas uplynulej noci neznáme osoby prestrihli a pokúsili sa ukradnúť káble na obidvoch stranách trate pri vstupe do stanice, čo spôsobilo poruchu signalizačných zariadení na tomto úseku rýchlodráhy Belehrad – Subotica.
Týmto konaním bola ohrozená bezpečnosť železničnej dopravy, vlakov a cestujúcich na celej rýchlodráhe medzi Belehradom a Suboticou, najmä na úseku pri Naumovićeve, kde vlaky jazdia rýchlosťou až 200 km/h.
V dôsledku tohto pokusu o krádež budú podľa prvých odhadov vlaky na rýchlodráhe meškať v priemere päť až šesť minút.
Toto je už druhýkrát za uplynulý mesiac a pol, čo sa na rýchlodráhe pokúsili o krádež káblov.
V polovici septembra boli medzi Starou Pazovou a Novou Pazovou zničené optické káble, čo spôsobilo poruchu optického prepojenia potrebného na fungovanie zariadení medzi Belehradom a Inđijou.