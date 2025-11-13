354 – narodil sa kresťanský teológ, cirkevný otec, filozof a mystik sv. Augustín, známy aj pod menom Aurelius Augustinus.
1312 – narodil sa anglický kráľ Eduard III.
1635 – otvorili Trnavskú univerzitu, ktorú založil ostrihomský arcibiskup Peter Pazmáň.
1871 – narodil sa novinár a vydavateľ Vladislav Ribnikar, zakladateľ novín Politika, ich prvý riaditeľ a šéfredaktor.
1887 – v Londýne sa konala demonštrácia, na ktorej 10 000 demonštrantov protestovalo proti nezamestnanosti, útlaku v Írsku a zatknutiu írskeho novinára Williama O’Briena.
1907 – francúzsky konštruktér Paul Cornu zostrojil prvý vrtuľník, s ktorým v tento deň na krátku chvíľu úspešne vzlietol.
1913 – Grécko a Turecko podpísali mierovú zmluvu.
1915 – zomrel v Jagodine spisovateľ a publicista Jozef Podhradský.
1918 – Srbská armáda oslobodila Suboticu. Mesto sa formálne stalo súčasťou Srbska po Veľkom národnom zhromaždení v Novom Sade 25. novembra 1918, keď bolo vyhlásené pričlenenie Bačky, Banátu a Baranje k Srbskému kráľovstvu.
1918 – sovietska vláda anulovala Brest-litovský mier s Nemeckom.
1942 – v oblasti Šalamúnových ostrovov sa začala jedna z najväčších námorných bitiek vojny v Tichomorí. Japonské námorníctvo chcelo vytlačiť Američanov z Guadalcanalu.
2002 – pri španielskom pobreží stroskotal tanker Prestige. Do voľného mora uniklo 20 000 ton ropy.
2015 – pri sérii koordinovaných teroristických útokov v Paríži na šiestich miestach, ktoré vykonali islamskí extrémisti, zahynulo 137 ľudí vrátane siedmich útočníkov, 368 bolo zranených, takmer 100 ťažko. Najmasovejší zločin bol v divadle Bataclan, kde sa koncert konal, a francúzska polícia ukončila rukojemnícku krízu v Bataclane necelú hodinu po polnoci.