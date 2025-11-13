V nedeľu 16. novembra o 18.00 hodine v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa uskutoční 33. ročník festivalu Spievajže si, spievaj.
Festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní Spievajže si, spievaj už dlhé roky pripravuje MOMS Petrovec a hudobné odborníčky, ktoré pracujú v radoch petrovských matičiarov.
Na tomto festivale účinkujú speváci viacerých vekových skupín a zároveň je aj kvalifikačným pre Stretnutie v pivnickom poli.
Z vlaňajšej edície festivalu predstavovať Báčsky Petrovec na festivale v Pivnici si vyspievali víťazka Simona Sýkorová a ako umiestnený na druhom mieste Damir Mioč.