Titulnú stranu tretieho novembrového čísla Hlasu ľudu zdobí fotografia z 55. ročníka Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín, na ktorej sa nachádzajú členovia Slovenského divadla VHV, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova, ktorí zahrali divadelné prestavenie Zem a získali početné ceny. Obsiahlejší príspevok z podujatia prinášame v rubrike Kultúra.
Vo vstupnej rubrike Týždeň je obvyklý prehľad 168 hodín prezidenta Srbska, ako i príspevok Z konferencie Západný Balkán 2030 a o tom, ako v Starej Pazove zorganizovali Informačný deň o čistej energii a energetickej efektívnosti pre občanov. Pripomenuli sme si aj 11. november – Deň prímeria v 1. svetovej vojne a v Dňoch svätého Martina v Martine významné jubileá boli dôkazom dlhoročného priateľstva, vzájomného porozumenia a úspešnej spolupráce.
V rubrike Naše dediny sme zaznamenali, že v Martine na Zabíjačkových hodoch dominovali petrovské tímy, kysáčsku základnú školu navštívili novosadskí stolní tenisti z príležitosti donácie dvoch stolnotenisových stolov a pomocných rekvizít na tento šport z Pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež. Pohovorili sme si aj s Aňou Trunečkovou zo Starej Pazovy o tekvici a jej zdravotných benefitoch. V rozhovore s Jozefom Kardelisom z Kysáča sme sa presvedčili, že sa obrovská chuť do života nemeria vekom. Budúci maturanti petrovského gymnázia pobudli na výlete v severnom Taliansku, pripomenuli sme si aj 110. výročie úmrtia kňaza Jána Mrvu a v Rumunsku, v Nadlaku, úspešne realizovali projekt Škola mladých štúrovcov, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci kysáčskej základnej školy.
Detský kútik zvlášť skrášlili práce najmladších prispievateľov na tému jesene. V prílohe pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady sa viac dozviete o podpore organickej živočíšnej výroby a poistenia úrody, o stagnácii trhu a klesajúcich cenách obilnín v prvej novembrovej dekáde, ochrane úrody po zbere, záverečných prácach v poli a z oblasti včelárstva o kryštalizácii medu. Neprehliadnite ani chutné recepty, ktoré náš týždenník ponúka v rubrike Do vášho receptára.
Z obsahu rubriky Kultúra na prečítanie ponúkame príspevky z Prvého výtvarného tábora otvoreného typu ZPVU v Báčskom Petrovci, z jubilejného 25. festivalu Keď sa ruža rozvíjala, ktorý každoročne združuje slovenské spevácke a hudobné skupiny z celého Chorvátska, ale aj zo zahraničia, a neprehliadnite ani najnovšie JazykOmyly, výklad Zborníka prác zo sympózia 140 rokov narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova, ako i vyhlásenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Chýrnik a 51. Rozhlasovú súťaž mladých recitátorov.
Po inzerčných stranách si na svoje prídu aj lúštitelia krížoviek a na milovníkov športu čakajú zaujímavé riporty zo zápasov v našich dedinách.
Na predposlednej strane tohto čísla Hlasu ľudu je článok venovaný Združeniu rodičov a detí s osobitnými potrebami MY v Báčskom Petrovci, ktoré si pripomína štvrťstoročie svojej činnosti. Číslo uzatvára fotografia mužstva Stará Pazova z tohtoročného 29. Matičného turnaja v Pivnici.