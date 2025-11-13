Výstava Korene 11 – výstava prác malého formátu slovenských umelcov v Srbsku svoj putovný ráz začala v Galérii Miry Brtkovej, ktorá je súčasťou Strediska pre kultúru Stará Pazova.
Jedným z iniciátorov a organizátorov výstavy je Ján Agarský, akademický maliar zo Starej Pazovy, ktorý včera večer výstavu slávnostne otvoril po úvodných slovách akademického maliara Marjana Karavlu.
Na výstave Korene 11 vystavuje menej autorov než v uplynulých ročníkoch, ktorí sa zúčastnili tohto súbehu s menším množstvom svojich prác. V uplynulých rokoch bola prax, že každý autor zaslal na súbeh až niekoľko prác malého formátu, ktoré sa počas inštalácie výstavy dávali v komplete do veľkého rámu. Teraz sa to muselo, ako uviedol Ján Agarský, trochu pozmeniť a každá práca je samostatne zarámovaná. Hovorí, že organizátori výstavy uvažujú aj o tom, aby výstava Korene mala svoje bienále, teda, aby sa konala na každé dva roky. Domnieva sa, že sa za desaťročie organizovania možno samotní umelci unavili z tvorby malých formátov a že im možno takýto druh výtvarného vyjadrovania zunoval. Preto sa posudzovacia komisia diel rozhodla tohto roku cenu neudeliť.
Na výstave Korene 11 vystavuje 16 autorov (Jasna Opavská, Vesna Opavská, Miluška Snidová-Miškovićová, Rastislav Škulec, Alena Klátiková, Zvonimir Pudelka, Ján Agarský, Jozef Klátik, Ľupka Ergová, Ján Stupavský, Marjan Karavla, Maria Gašková, Láslo Kolár, Michal Ďurovka, Štefica Radovanovová a Mirjana Devetakovićová) s 26 prácami, ktoré sú vytvorené rôznymi technikami a znázorňujú rôzne témy.
Ako odznelo na vernisáži, chvályhodné je, že sa aj na tejto výstave od samotných jej začiatkov zúčastňujú niektorí hlavne starší umelci. Medzi najstaršou umelkyňou je tentoraz Štefica Radovanovová zo Sriemskej Mitrovice, ktorá má 93 rokov. So svojimi prácami a s novými ideami pribúdajú aj noví autori. Na tohtoročnej výstave okrem vystavených prác malého formátu je aj mozaika autorky Mirjany Devetakovićovej a sošky Rastislava Škulca.
Výstava bude otvorená do 3. decembra, a potom je naplánované, aby bola verejnosti sprístupnená v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.