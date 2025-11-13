Viac ako 99 percent daňových príjmov v Srbsku sa podáva elektronicky, oznámila dnes Daňová správa. Portál ePorezi denne zaznamená v priemere okolo 35 000 prístupov používateľov.
Na používanie portálu je potrebné mať kvalifikovaný elektronický certifikát, pričom od novembra 2023 je umožnené aj podpisovanie daňových priznaní prostredníctvom eID účtu na portáli eUprava a cloudového certifikátu. Tento spôsob predstavuje jednoduchší spôsob podávania priznaní a žiadostí bez potreby fyzického nosiča elektronického certifikátu.