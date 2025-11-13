Minister vedy, technologického rozvoja a inovácií Béla Bálint a riaditeľ spoločnosti EXPO 2027 Danilo Jerinić podpísali Dohodu o spolupráci. Jej cieľom je vytvoriť všeobecný rámec pre realizáciu Špecializovanej výstavy EXPO 2027 Belehrad.
Dohoda definuje účasť na spoločnom plánovaní a realizácii iniciatív a programov, ktoré propagujú vedu, inovácie, technologický rozvoj a digitálnu transformáciu. Predpokladá sa aj možnosť organizovania spoločných podujatí, verejných vystúpení, kampaní, konferencií, fór a iných aktivít.
Minister Bálint pri tejto príležitosti zdôraznil, že EXPO 2027 Belehrad je pre súčasnú generáciu príležitosťou, aby Srbsko ukázalo, akým spôsobom veda, kreativita a inovácie formujú budúcnosť krajiny.