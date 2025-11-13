Spevácky zbor penzistov Viva la musica z Kovačice usporiada koncert v piatok 14. novembra o 18. hodine vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva.
Chór Viva la musica pôsobí už celých 10 rokov pod vedením učiteľky hudobnej kultúry Alžbety Hriešikovej a zúčastňuje sa v rôznych kultúrno-umeleckých podujatiach vo svojom prostredí.
Na tohtoročnej 20. Republikovej prehliadke dôchodcovských speváckych zborov v Aranđelovci tento kovačický chór obsadil tretie miesto, čo je pozoruhodným úspechom vzhľadom na silnú konkurenciu na republikovej úrovni.