V sobotu 15. novembra sa v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica uskutoční výtvarný tábor určený pre pivnických umelcov všetkých vekových kategórií.
Výtvarné tábory boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou Stretnutia v pivnickom poli – umelci tvorili v spolku už týždeň pred festivalom a do Pivnice prichádzali z rôznych prostredí. Tábor však postupne zanikol, ako aj idea opätovne ho zorganizovať.
Tento rok sa ho Organizačný výbor rozhodol obnoviť, a to s cieľom podporiť domácich tvorcov a opäť ich združiť. Pre 15 účastníkov, ktorí sa na podujatie prihlásili, pripravil organizátor – SKUS Pivnica, potrebný výtvarný materiál. Vzniknuté diela budú následne vystavené počas festivalu 59. Stretnutia v pivnickom poli od 21. do 23. novembra v Dome kultúry v Pivnici.