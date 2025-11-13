Generálny komisár Slovenskej republiky pre EXPO 2027 Belehrad Lukáš Parízek dnes vyhlásil, že podpis zmluvy o účasti Slovenska na špecializovanej výstave EXPO 2027 v Belehrade je veľkou cťou pre Slovensko a dôležitým krokom v spoločnej príprave na toto podujatie.
„Mali sme príležitosť stať sa prvou krajinou, ktorá oficiálne podpísala zmluvu o účasti na EXPO 2027 Belehrad. Je to pre nás veľká vec, pretože ide o jedno z najväčších podujatí, ktoré môže jedna krajina organizovať. Pri tejto príležitosti by som chcel zablahoželať vláde Srbska k tomuto úspechu,“ uviedol Parízek po podpise zmluvy v Expo Playground na Belehradskom veľtrhu.
Zdôraznil, že prítomnosť slovenskej delegácie v Belehrade svedčí o pripravenosti začať s prácou na projektoch čo najskôr.
Riaditeľ spoločnosti EXPO 2027 Belehrad Danilo Jerinić vyhlásil, že podpísaním zmluvy so Slovenskom o účasti na výstave EXPO sa otvorila nová kapitola spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom. Táto spolupráca bude, ako zdôraznil, korunovaná, keď sa 15. mája 2027 EXPO začne.
„Toto je zároveň aj prvá zmluva, ktorú podpisujeme s jednou z krajín účastníčok, a preto zo srdca blahoželám našim slovenským priateľom. Týmto spôsobom staviame nový most spolupráce, ktorý bude spájať naše krajiny aj v budúcnosti,“ povedal Jerinić po podpísaní zmluvy.