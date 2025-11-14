Tohtoročný 23. ročník festivalu spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem sa uskutoční v nedeľu 16. novembra v staropazovskej divadelnej sále o 18.00 h. Organizátorom festivalu je Miestny odbor Stará Pazova Matice slovenskej v Srbsku v spolupráci s miestnym SKUS hrdinu Janka Čmelíka.
V súťažnej časti festivalu vystúpi 15 spevákov: 8 spevákov v mladšej a 7 spevákov v staršej vekovej skupine, a to zo šiestich prostredí: z Boľoviec, Erdevíka, Lugu, Dobanoviec, zo Starej Pazovy, ako aj z chorvátskeho Iloku.
Výkony spevákov budú sledovať a hodnotiť tri poroty.