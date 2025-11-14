V Spolku petrovských žien aj tohto roku pokračujú s organizovaním batôžkových zábav. Vrátili sa do Poľovníckeho domu Lesík, kde ju občas aj v minulosti organizovali.
Svoju zábavu petrovské spolkárky sa rozhodli uskutočniť v nedeľu 16. novembra. Zábava sa začne o 16. hodiny a pozvali na ňu hostky z rôznych družobných spolkov žien z celej Vojvodiny.
Spolkárky sa budú vzájomne kamarátiť, so sebou prinesú aj batohy s tradičnými jedlami a inými gastronomickými pochúťkami. Boli tiež vyzvané, aby aspoň jedna z každého spolku prišla v kroji.
Domáce zvyknú hostkám pripraviť aj veselý program a postarajú sa aj o dobrú zábavu a živú hudbu do tanca.