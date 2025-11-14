Ministerstvo školstva dnes oznámilo, že na základe údajov, ktoré získalo od vysokých škôl, pokračovalo vo vyplácaní finančných prostriedkov samofinancujúcim študentom na pokrytie 50 percent celkovej zaplatenej sumy školného v akademickom roku 2024/2025.
Dnes bola platba vykonaná pre 13 513 študentov a k 6. novembru celkovo 67 vysokých škôl doručilo potrebné údaje na vyplatenie 50-percentného pokrytia zaplateného školného.
Ministerstvo študentom pripomína, že ak spĺňajú podmienky na vrátenie peňazí za školné, musia si otvoriť študentskú kartu, pretože je výlučne prostredníctvom nej možná platba prostriedkov.
Žiadosti o študentskú kartu sa podávajú cez portál Uprava za trezor.