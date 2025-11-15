1533 – španielsky dobyvateľ Francisco Pizarro dorazil do mesta Cuzco v Peru.
1629 – zomrel sedmohradský knieža Gabriel Betlen, organizátor a hlavný veliteľ troch výprav proti Habsburgovcom.
1630 – zomrel nemecký astronóm, fyzik a matematik Johannes Kepler, objaviteľ troch základných zákonov pohybu nebeských telies.
1670 – zomrel český humanistický pedagóg, protestantský teológ, filozof a spisovateľ Ján Amos Komenský , považovaný za učiteľa národov.
1790 – v Bratislave korunovali za uhorského kráľa Leopolda II.
1891 – narodil sa nemecký maršal Erwin Rommel, prezývaný púštna líška, ktorý ako veliteľ nemeckých expedičných síl v 2. svetovej vojne v rokoch 1941 a 1942 mal niekoľko víťazstiev nad spojencami v severnej Afrike, no v rozhodujúcej bitke v decembri 1942 neďaleko El Alameinu bol porazený.
1904 – Američan King Gillette dostal patent na holiaci strojček so žiletkami.
1914 – v dedine Turija sa narodil ľudový hrdina Petar Drapšin, generál, dobrovoľník v španielskej občianskej vojne, jeden z organizátorov povstania v Hercegovine.
1920 – v Ženeve sa prvýkrát zišlo zasadanie Valného zhromaždenia Spoločnosti národov, zastúpené na ňom boli delegácie 42 krajín.
1983 – Turci obývajúci severnú časť stredomorského ostrova Cyprus vyhlásili nezávislý cyperský štát. Došlo tak definitívne k rozdeleniu ostrova.
1942 – v ilegálnej tlačiarni v Novom Sade bolo počas 2. svetovej vojny vytlačené prvé číslo Slobodnej Vojvodiny. Neskôr sa noviny príležitostne tlačili v Surduku a po páde okupantov začali vychádzať ako denník v Novom Sade. Od 1. januára 1953 vychádzajú pod názvom Dnevnik.
1988 – v Alžírsku vyhlásilo palestínske zhromaždenie v exile nezávislý palestínsky štát na Západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy s hlavným mestom Jeruzalem.
2009 – zomrel patriarcha srbskej pravoslávnej cirkvi Pavle. Narodil sa v roku 1914 v Slavónii, teológiu ukončil v Belehrade a postgraduálne štúdium v Aténach. V roku 1946 sa stal mníchom. Hlavou srbskej pravoslávnej cirkvi sa stal v roku 1990. V národe bol obľúbený najmä kvôli svojej výraznej skromnosti.