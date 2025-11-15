Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje ideový zámer Pamätníka slovenského vysťahovalectva – diela, ktoré má dôstojným spôsobom pripomenúť osudy generácií Slovákov, ktorí z rôznych dôvodov opustili svoju vlasť, no Slovensko si zachovali vo svojich srdciach, jazyku a kultúre.
Z toho dôvodu pozývajú záujemcov, aby sa zapojili do tvorby tohto diela – podelili sa o svoj názor, ako by mal pamätník vyzerať a čo by mal vyjadrovať, ako aj poslať fotografie pamätníkov alebo symbolických miest venovaných vysťahovalcom, migrácii či krajanskej komunite.
Viac o výzve si možno prečítať na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.