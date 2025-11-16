Včera predpoludním prebiehala 51. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov v Média stredisku Rádio-televízie Vojvodina, ktorú zorganizovala Redakcia programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad.
V piatich kategóriách súťažilo 51 recitátorov. Odborná porota v zložení: Zuzana Týrová, Karmena Zorňanová a Martin Prebudila, výkony zhodnotila a ceny udelila takto:
– v prednese poézie žiakov nižších ročníkov základných škôl:
- Alisa Papugová, 2. ročník, ZŠ m. Tita v Padine,
- Tara Karkušová, 3. ročník, ZŠ Mladých pokolení v Kovačici / Obecná knižnica Kovačica
- Nikol Delićová, 2. ročník, ZŠ m. Tita v Padine
– v prednese žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry:
- Ana Tordajová, 3. ročník, ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku
- Nikolina Mijatovićová, 4. ročník, ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku / SKOS Erdevík
- Milana Budićová, 5. ročník, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči
– v prednese prózy:
- Katarína Kľúčiková, 6. ročník, ZŠ 15. októbra v Pivnici
– v prednese poézie žiakov vyšších ročníkov základných škôl:
- Milan Majera, 8. ročník, ZŠ J. Čajaka v Báčskom Petrovci
- Marko Nićin, 5. ročník, ZŠ Bratstvo v Aradáči
- Daša Lončarová, 5. ročník, ZŠ J. Čajaka v Báčskom Petrovci
- Laura Hromčíková, 5. ročník, ZŠ Bratstva-jednota v Bielom Blate
- Srđan-Ján Zbućnović, 5. ročník, ZŠ J. Čajaka v Báčskom Petrovci
– v prednese poézie v kategórii stredoškolákov a študentov:
- Andrej Simendić, študent právnickej fakulty / SKUS hrdinu J. Čmelíka v Starej Pazove
- Ksenija Vujačićová, 3. ročník, Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci
- Matej Hrk, 3. ročník gymnázia M. Pupin v Kovačici / Obecná knižnica Kovačica