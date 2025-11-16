Z Agentúry pre bezpečnosť dopravy oznamujú, že nové radary, ktoré budú čoskoro nainštalované na cestách v Srbsku, budú zaznamenávať tri najčastejšie dopravné priestupky – prekročenie rýchlosti, prechádzanie na červenú a nepoužívanie bezpečnostného pásu.
Tieto moderné zariadenia umožnia automatické zisťovanie a evidovanie priestupkov, čím sa zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a prispeje sa k zníženiu počtu dopravných nehôd.
Vysvetľujú, že sa mobilné radary môžu presúvať a že vodiči nebudú vedieť, kde sa radar nachádza a nikto nebude môcť na radar upozorniť.