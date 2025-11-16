V Paláci Srbska sa dnes konalo zasadnutie vlády Srbska, na ktorom sa na pozvanie premiéra Ďura Macuta zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, a hlavnou témou bola Naftový priemysel Srbska.
Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes na zasadnutí vlády o aktuálnej situácii okolo NIS-u vyhlásil, že krajina má ešte dosť zásob a niet dôvodu na paniku, no že nás tie zásoby nezachránia.
Vučić vyhlásil, že konečné rozhodnutie o riešení pre NIS sa musí prijať v nasledujúcich siedmich dňoch a dodal, že ak sa Rusi nedokážu dohodnúť so svojimi partnermi na cene, Srbsko ponúkne lepšiu cenu za ruský podiel v NIS-e. Zdôraznil, že Srbsko nechce, aby došlo ku konfiškácii alebo odňatiu cudzieho majetku.