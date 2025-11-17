Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci aj tohto roku vypísala literárno-výtvarný a foto-súbeh Ukáž čo vieš. V piatok podvečer 14. novembra v petrovskej knižnici vyhodnotili práce literárno-výtvarného a foto-súbehu. Z najkrajších a najtrefnejších literárnych a výtvarných prác inštalovali výstavu a najúspešnejším autorom udelili primerané odmeny – vo viacerých vekových kategóriách, od najmenších predškolákov po stredoškolákov.
Riaditeľka Knižnice Štefana Homolu Vesna Valihorová-Filipovićová v úvodnom prejave poznamenala, že práce dostali zo siedmich prostredí: Petrovec, Hložany, Kulpín, Selenča, Pivnica, Aradáč a Našice (Chorvátsko), z materských škôl, základných škôl a gymnázia. Úhrnne okolo 200 prác.
V rámci vyhodnotenia bol krátky umelecký program, v ktorom vystúpili profesor Michal Struhár a Simona Đurićová v hre na gitarách a krátke úryvky zo žiackych prác čítali: Martina Sklabinská, Ksenija Vujačićová a Ema Dorčová.
Žiakom potom odovzdali ocenenia a darčeky. Udeľovali diplomy, špeciálne ceny alebo ďakovné listy, podľa hodnotenia poroty, ktorá to nemala ľahké, lebo kvalitných prác bolo mnoho. Zo žiackych prác bola nainštalovaná výstava.
Výtvarné kolo zhodnotila Alexandra Horvátová a vyhlásila najúspešnejších žiakov. Ocenenia sú tieto: 1. miesto Simona Jovičićová z Pivnice, 2. miesto Aleksa Bijelić z Kulpína a dve rovnoprávne 3. miesta získali Emília Hrubíková z Hložian a Anna Zimová z Petrovca. Ďakovné listy patria Predškolskej ustanovizni Včielka z Hložian, Predškolskej ustanovizni Včielka z Petrovca, Natanovi Pintírovi z Pivnice, Simone Pavlovovej a Robertovi Lomenovi z Petrovca, Milanovi Királovi z Hložian, Lene Babićovej a Nele Kalkovej z Pivnice, Milanovi Vidovi, Dajane Vujićovej a Davidovi Kolárovi z Kulpína.
Literárne kolo vyhlásila Anna Speváková. Po prečítaní odôvodnenia ocenenia udeľovali v dvoch kategóriách. Pre mladších žiakov od 3. po 6. ročník ZŠ výsledky sú tieto: 1. miesto Relja Jovanović z Petrovca, 2. miesto Jana Čapeľová z Aradáča a dve rovnoprávne 3. miesta získali Simeon Pintír z Pivnice a Magdaléna Stricková zo Selenče. Špeciálna cena sa dostala Daši Lončarovej z Petrovca.
V kategórii starších žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ 1. miesto patrí Mii Čániovej z Petrovca, 2. miesto Maríne Tordajiovej z Petrovca a 3. miesto získala Irena Krišková z Hložian. Špeciálna cena patrí Zare Hansmanovej z Petrovca.
Predsedníčka komisie pre foto práce Irena Lomenová prečítala odôvodnenie a vyhlásila víťazov: 1. miesto Dunja Ćirovićová, žiačka na Gymnáziu Jána Kollára, 2. miesto Viktor Becír z Hložian a 3. miesto na foto-súbehu patrí Daniele Filipovićovej z Petrovca. Ďakovné listy patria Miroslavovi Hemelovi z Petrovca, Kaline Valasekovej, žiačke na Gymnáziu Jána Kollára, Karolíne Cechmajstrovej z Petrovca, ZŠ Jána Čajaka a ZŠ kráľa Tomislava Našice.