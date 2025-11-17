V Divadle Janka Čemana v Pivnici sa od 14. do 16. novembra uskutočnil 9. ročník miniseminára Poď sa vypísať, ktorý tradične otvára nový cyklus celoročného vzdelávacieho projektu Píšeš? Píšem! Toto trojdňové podujatie predstavuje prvý krok v procese, ktorý mladých autorov a divadelníkov postupne vedie od prvých textov až k augustovému veľkému semináru, kde ich práce ožívajú v podobe divadelných scén, piesní, rozhlasových miniatúr či filmových scenárov.
Malý seminár je vnímaný ako dôležitý odrazový mostík, kde sa účastníci po prvý raz stretávajú s tvorivým písaním, dramatickou interpretáciou či pohybovým divadlom a získavajú motiváciu pokračovať ďalej.
Zakladateľka projektu Katarína Mišíková-Hitzingerová vysvetľuje, že skladba dielní na malom semináre sa každý rok prispôsobuje potrebám mladého divadelného prostredia Divadla Janka Čemana. Tento rok mali účastníci na výber tri rôzne tvorivé dielne: dielňu tvorivého písania pod jej vedením, dielňu javiskového pohybu určenú deťom od 8 do 13 rokov, ktorú viedol Ján Marcinek, a dielňu Divadlo poézie pre mládež od 14 rokov, vedenú Renátou Jurčovou. Najvyšší záujem bol tentoraz o javiskový pohyb, no ako Mišíková-Hitzingerová dodáva, každý rok sa preferencie menia – raz dominujú kostýmy, inokedy písanie či detské divadlo.
Tohtoročný miniseminár prilákal 24 účastníkov zo Srbska, Slovenska a Chorvátska. Zo Srbska prišli mladí z Pivnice, Kovačice, Padiny a Báčskeho Petrovca, z Iloku dorazila skupina z Chorvátska a zo Slovenska sa zúčastnili deti z viacerých miest. Vekovo pestré zloženie – od 8 do 18 rokov – vytvorilo dynamickú skupinu, v ktorej sa stretli najmladší žiaci základných škôl aj starší tínedžeri. Zaujímavosťou je, že najväčší záujem dlhodobo prejavujú deti vo veku 8 až 14 rokov, zatiaľ čo účasť mladých nad 18 rokov je už roky minimálna. Počet účastníkov však oproti minulému roku stúpol, čo organizátori vnímajú ako povzbudivý trend.
Neoddeliteľnou súčasťou miniseminára je aj sobotné predstavenie pre verejnosť, ktorým organizátori približujú prácu projektu širšiemu publiku. Tento rok si diváci mohli pozrieť inscenáciu Vitajte na zabíjačke v podaní hercov Kultúrno-umeleckého spolku Jána Kollára zo Selenče. Ide o text Jaroslava Popovića, ktorý v roku 2024 získal hlavnú cenu na festivale DIDA.
V nedeľu 16. novembra sa uskutočnilo vyhodnotenie miniseminára. Diváci si mohli pozrieť výsledky a výstupy všetkých troch dielní. V rámci troch programov boli účastníkom udelené ďakovné listiny. V mene Ochotníckeho divadla Janka Čemana lektorom ďakovné listy odovzdal Vladimír Brňa.