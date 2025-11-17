Večerným koncertom vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva Kovačica členovia speváckeho zboru penzistov Viva la musica v piatok 14. novembra obecenstvu predstavili ich aktuálny repertoár zložený z piesní vo viacerých jazykoch.
Prítomných na koncerte uvítala vedúca chóru Alžbeta Hriešiková a program pozostával z ľudových piesní a evergrínov, hlavne v srbčine a slovenčine, ale odzneli aj piesne v rumunskom a ruskom jazyku. Prečítaný bol aj text o činnosti chóru Viva la musica, ktorý napísala profesorka a spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová.
Chór Viva la musica pôsobí už celých 10 rokov a zúčastňuje sa v rôznych kultúrno-umeleckých podujatiach v Kovačici, ale aj v iných prostrediach. V súčasnosti tento mužsko-ženský spevácky zbor má vyše dvadsať členov a pôsobí pod vedením učiteľky hudobnej kultúry na dôchodku Alžbety Hriešikovej.
Na tohtoročnej 20. Republikovej prehliadke dôchodcovských speváckych zborov v Aranđelovci chór Viva la musica obsadil tretie miesto, čo je pozoruhodným úspechom vzhľadom na silnú konkurenciu na republikovej úrovni.