Po tom, ako sme zmapovali výkon našej futbalovej reprezentácie v neúspešnom kvalifikačnom cykle, sústredíme sa aj na ostatné skupiny, tak v zóne UEFA, ale aj v ostatných konfederáciách, lebo je situácia zaujímavá a na Mundial sa buď kvalifikovali, alebo sú celkom blízko k postupu selekcie, ktoré boli outsidermi a málokto s nimi pred začiatkom kvalifikácie uvažoval ako o kandidátoch na účasť na svetovom šampionáte.
V zóne UEFA kvalifikácia vyvrcholí v utorok. Európa na Mundial ponúkne najviac účastníkov – až 16. Budú to dvanásti víťazi kvalifikačných skupín a pridajú sa ešte štyri reprezentácie z marcovej play-off, v ktorej účinkovať bude až ďalších 16 selekcií.
Ako prvé sa z Európy kvalifikovalo Anglicko, ešte v októbri a po novembrových zápasoch sa pridali ešte Francúzsko, Chorvátsko, Portugalsko a Nórsko.
Zvlášť zaujímavo bolo v nedeľu – Portugalčania doma výsledkom 9 : 1 prekonali Arménsko a potvrdili svoj postup, kým o play-off pozíciu bojovali Maďarsko a Írsko.
Maďarom v Budapešti zodpovedal aj bod, Íri museli triumfovať a veru im to aj zabezpečil Troy Parrott, strelec všetkých troch gólov a rozhodujúci vsietil v 96. minúte. Tak Írsko vystúpi v play-off, Maďari zostali bez šance kvalifikovať sa.
Veľmi zaujímavo bolo aj v skupine I – Taliani na to, aby predbehli Nórsko a priamo sa kvalifikovali na Mundial potrebovali triumf s deväťgólovým náskokom. Ujali sa v Miláne vedenia, ale fantastickí Nóri celkom zvrátili a vyhrali až 4 : 1. Tak úhrnne nad Talianskom v tejto kvalifikácii vyhrali 7 : 1 a na Mundial sa dostali s maximálnym výkonom, vyhrali vo všetkých zápasoch, s gólovým pomerom 37 : 5. Z druhej strany Taliani znovu hrať budú v play-off a v predchádzajúcich dvoch prípadoch im to nevyšlo, lebo sa nedostali ani na turnaj do Ruska v roku 2018 a ani do Kataru v roku 2022.
Kvalifikáciu v pondelok uzavrú v ďalších európskych skupinách, situácia je v jednotlivých ešte otvorená, ale v ďalších sa už víťazi črtajú.
Spomenutá marcová play-off bude veľmi zaujímavá a náročná, lebo sa zo 16 účinkujúcich na záverečný turnaj dostanú ešte len štyri tímy, čím zoznam z Európy bude kompletizovaný.
Ostatné konfederácie
V nedeľu bola dohraná aj kvalifikácia v Afrike. Deviati víťazi kvalifikačných skupín sa z Afriky na Mundial dostali v októbri, medzi nimi sú debutanti z Kapverdy.
V novembri sa hrala play-off, štyri najlepšie tímy z pozície dva hrali vo forme semifinále a finále a víťazom sa stala Demokratická republika Kongo, ktorá najprv v semifinále porazila Kamerun a vo finále po strieľaní penált aj Nigériu. Tak táto selekcia vystúpi v marcovej interkontinentálnej play-off, v ktorej hrať ešte budú aj predstavitelia Južnej Ameriky, Oceánie, Ázie a zóny CONCACAF.
Juhoamerická reprezentácia, ktorá v nej vystúpi, je Bolívia, z Oceánie je to Nová Kaledónia, z Ázie to budú Irak alebo Spojené arabské emiráty.
Zápasy v zóne CONCACAF (Severná a Stredná Amerika a Karibik) vyvrcholia v noci na stredu a po nich budú známi traja priami účastníci Majstrovstiev sveta, ako aj dvaja, ktorí vystúpia v tejto play-off. Situácia je tiež veľmi zaujímavá a šancu prvýkrát v histórii zahrať si na najväčšom svetovom futbalovom turnaji majú tímy, ako Surinam, Haiti či Curacao.
Zatiaľ sú známi 32 účastníci, zostalo ešte 16 voľných miest a žreb záverečných skupín Majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a v Kanade bude na programe 5. decembra vo Washingtone.
Podujatie bude otvorené 11. júna na štadióne Estadio Azteca a vystúpi v ňom Mexiko a selekcia, ktorú v žrebovaní do skupiny A zaradia.