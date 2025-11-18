Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera večer stretol s ministrom zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Johannom Wadephulom.
Po stretnutí prezident vyhlásil, že rozhovor bol zameraný na ďalšie posilňovanie bilaterálnych vzťahov Srbska a Nemecka, politický dialóg a spoločné projekty strategického významu.
„Zdôraznil som, že Srbsko pripisuje mimoriadny význam spolupráci s Nemeckom, ktoré je jedným z našich najväčších a najdôležitejších partnerov. Hovorili sme o početných projektoch, najmä v oblasti energetiky a infraštruktúry. Poďakoval som ministrovi Wadephulovi za podporu, ktorú Nemecko poskytuje nášmu hospodárskemu rozvoju a reformným procesom. Osobitnú pozornosť sme venovali európskej ceste Srbska, regionálnej stabilite a mnohým globálnym výzvam, ktorým čelíme. Som presvedčený, že dnešné stretnutie prispeje k ďalšiemu prehĺbeniu partnerstva Srbska a Nemecka, ako aj k pokračovaniu spoločnej práce v oblastiach dôležitých pre obe krajiny,“ uviedol prezident.