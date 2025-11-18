Jesenná časť Pazovských divadelných dní sa začína dnes večer v staropazovskej divadelnej sále o 20.00 hodine. Do nedele si verejnosť bude môcť pozrieť šesť divadelných predstavení v podaní ochotníkov z viacerých miest a obcí Srbska, a to z Veľkej Plany, Jagodiny, Beočína, Belehradu, Ubu a Požarevca.
Festival dnes otvorí súbor Strediska pre kultúru Masuka divadla vo Veľkej Plane s predstavením Mala Radoslava Pavlovića, v réžii Nataše Radonjićovej.
Organizátorom podujatia je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a generálnym patrónom Obec Stará Pazova.