V nedeľu večer 16. novembra sa v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci uskutočnil 33. ročník festivalu Spievajže si, spievaj… Tento festival mladých spevákov slovenských ľudových piesní pripravuje už viac ako dve desaťročia MOMS Petrovec a realizujú ho hudobné odborníčky, ktoré pracujú v radoch petrovských matičiarov, s ďalšími členmi Správnej rady MOMS Petrovec. Na tomto festivale účinkujú speváci viacerých vekových skupín.
Festival je zároveň aj kvalifikačným pre festival Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici.
Aj tento rok na petrovskom festivale účinkovalo veľa mladých nádejných spevákov rozdelených do viacerých skupín. Účasť žiakov v rámci troch vekových skupín pomenovaných Nádeje bola teda hojná a dokopy sa predstavilo 39 mladučkých speváčok a spevákov od 5 do 17 rokov.
Na festivale spievali Petrovčania, ale aj spoza chotára – z Kulpína, Hložian, Báčskej Palanky, zo Silbaša a z chorvátskeho Iloka. Mladučkí speváci a speváčky spievali sólo, ale aj ako dueto, trio, kvarteto a ako spevácka skupina.
Moderátorka programu Viera Dorčová-Babiaková privítala obecenstvo a vyzvala prítomných, aby minútkou ticha vzdali poctu zosnulej doterajšej predsedníčke petrovských matičiarov Kataríne Melegovej-Melichovej. Slovo následne dala predsedníčke Obce Báčsky Petrovec Viere Krstovskej, aby festival otvorila.
Účastníkov sprevádzal Ľudový orchester pod vedením harmonikára Ondreja Maglovského. V orchestri hrali: Ivan Galamboš – harmonika, Samuel Kováč – gitara, Vladimír Čáni – kontrabas, Marína Glumcová – husle a Ivan Šándor – husle.
Ústrednou časťou festivalu boli prednesy piesní spevákov z Petrovca, ktorí sa uchádzali o účasť na festivale Stretnutie v pivnickom poli. V tejto časti súťažili iba traja speváci – dve speváčky a jeden spevák. Všetci sa porote a obecenstvu predstavili dvoma piesňami tak, ako to nakladajú propozície festivalu v Pivnici. V tejto časti sa obecenstvu predstavili Hana Lomenová, Pavel Pavlíni a Vlasta Šprochová.
Spevákov hodnotila odborná porota v zložení: Mariena Stankovićová-Kriváková, Anna Medveďová, Marína Kaňová a Vladimír Kováč. Porotu obecenstva tvorili: Anna Očovejiová, Anna Struhárová a Božena Bažíková. Kroje hodnotila Milina Sýkorová.
Kým poroty rozhodovali, odznela revuálna časť. Vystúpili v nej osvedčené speváčky z Petrovca Elena Demrovská, Andrea Hrubíková a Andrea Stanivuková. Aj orchester samostatne zahral niekoľko pesničiek.
Pri zverejnení rozhodnutí Anna Medveďová, nová predsedníčka MOMS Petrovec, v mene porôt zhodnotila festival a udelila ocenenia. Hoci je prvá časť festivalu nesúťažná, porota odmenila najmladšiu speváčku, najkrajší kroj, autentickosť piesne a najlepších interpretov.
Odmenu ako najmladšia účastníčka festivalu získala Valentína Gábrišová. Dve odmeny za najkrajší kroj rovnoprávne získali Nina Častvenová a Vlasta Šprochová. Cenu za autentickosť piesne Juraja Feríka si rovnoprávne vyspievali Vlasta Šprochová a Ivana Šandorová z Iloka.
Odborná porota rozhodla, že víťazom 33. Festivalu Spievajže si, spievaj… 2025 v Báčskom Petrovci je Pavel Pavlíni. Druhú cenu získala Hana Lomenová a tretiu Vlasta Šprochová. Cenu orchestra si vyspieval Dušan Pálenkáš a Cenu poroty obecenstva získala Martina Sklabinská z Kulpína.
Postup do festivalu Stretnutie v pivnickom poli 2026 si vyspievali Pavel Pavlíni a Hana Lomenová, ktorí budú reprezentovať Báčsky Petrovec.
Petrovským predstaviteľom v Pivnici na záver popriali úspešnú účasť, zavďačili sa aj rodičom a starým rodičom, ale i všetkým tým, ktorí priložili ruky k úspešnej realizácii podujatia a speváci sa s obecenstvom rozlúčili spoločne na javisku s pesničkou Spievajže si, spievaj…