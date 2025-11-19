Futbal v týchto dňoch dominuje na globálnej úrovni. Niežeby aj inokedy nebol najpopulárnejším športom na planéte, ale zvlášť to sa prejavuje, keď sa hrajú veľké turnaje, alebo keď sa na tie podujatia končí kvalifikácia.
A práve jednu z týchto dvoch udalostí máme v aktuálnom období. Za nami je kvalifikácia na Mundial 2026, ktorý spoločne a prvýkrát v dejinách zorganizujú tri krajiny – USA, Mexiko a Kanada.
Už sme niekoľkokrát písali, že kvalifikácia nebola úspešná pre našu reprezentáciu, ktorá sa nedostala ani do play-off, takže na 23. šampionáte sveta hrať nebudeme.
Predsa záver bol veľmi zaujímavý fakticky vo všetkých kvalifikačných zónach a vyvrcholilo to utorkovými zápasmi v zónach UEFA a CONCACAF.
Veľmi blízko k postupu bola susedná Bosna a Hercegovina, ktorá potrebovala triumf vo Viedni nad Rakúskom. A táto selekcia mala náskok 1 : 0 až do 77. minúty, keď vyrovnal Gregoritsch, a tak vlastne Rakúsku zabezpečil bod, ktorý tejto selekcii bol dostatočný na priamy postup, zatiaľ čo Bosna a Hercegovina bude hrať v baráži, lebo obsadila druhé miesto v skupine.
Veľmi zaujímavo bolo aj v Glasgowe, kde Škótsko výsledkom 4 : 2 v rozhodujúcom zápase porazilo Dánsko, a tak ho predbehlo na prvom mieste skupiny. Škóti si tak vybojovali svoj prvý postup na svetové majstrovstvá po roku 1998 a turnaja vo Francúzsku. Zároveň je zaujímavé to, že Dánsko malo pozitívny výsledok až do 93. minúty, kým bolo 2 : 2, ale v nadstavenom čase dali Škóti ešte dva góly a po skončení stretnutia nastala obrovská eufória.
Postup potvrdili ešte aj Švajčiarsko, Belgicko a Španielsko. Tak zo Starého kontinentu máme momentálne 12 účastníkov – víťazov kvalifikačných skupín a Európa ponúkne ešte štyroch, ale až po marcovej play-off.
Ostatné konfederácie
V AFC, čiže v Ázii sa v utorok hralo odvetné stretnutie play-off medzi Irakom a Spojenými arabskými emirátmi. V prvom zápase bolo 1 : 1, v druhom SAE mali náskok 1 : 0 a Irak pri konci stretnutia vyrovnal. Potom sa hralo v nadstavenom čase a Irak získal penaltu v 90 + 17 minúte! Tú premenil Al Ammari, Irak vyhral 2 : 1, a tak si táto krajina vybojovala postup do interkontinentálnej play-off, ktorá sa tiež bude hrať v marci budúceho roka, ale na neutrálnom teréne v Mexiku.
Irak tak bude mať šancu kvalifikovať sa na Majstrovstvá sveta prvýkrát po roku 1986, keď hrali práve na turnaji v Mexiku.
A zvlášť zaujímavá kvalifikácia bola v zóne CONCACAF (Severná a Stredná Amerika a Karibik).
S ohľadom na to, že USA, Mexiko a Kanada ako hostitelia mali postup zabezpečený a v kvalifikácii nehrali, bolo zaujímavé sledovať, ktoré selekcie to využijú a dostanú sa na Mundial. Bez diskusie sú traja hostitelia absolútne najlepšie reprezentácie z uvedenej zóny, ale ďalšie tri celky, ktoré sa dostali z kvalifikácie si to v úplnosti aj zasluhujú.
Sú to Panama, ktorá zatiaľ vystúpila iba na turnaji v Rusku v roku 2018, ale aj Haiti, ktoré hralo len v roku 1974, ale aj malinká ostrovská reprezentácia Curacao, ktoré bude na šampionáte debutovať.
V poslednom kole Curacao hralo za chotárom s favorizovanou Jamajkou a na postup sa muselo vyhnúť prehre. Zápas sa skončil výsledkom 0 : 0 a tak sa táto krajina stane selekciou s najmenším počtom obyvateľov, ktorá sa kedykoľvek na šampionát kvalifikovala.
Zo zóny CONCACAF sa tak do interkontinentálnej play-off dostali spomenutá Jamajka a Surinam, kým celkom dobré tímy ako Kostarika a Honduras sú eliminované.
To znamená, že je zoznam účastníkov fakticky kompletizovaný a chybujú ešte šiesti – štyria víťazi play-off z Európy a dvaja víťazi interkontinentálnej play-off. V tej okrem spomenutých celkov zo zóny CONCACAF, vystúpi teda aj Irak, tiež Demokratická republika Kongo, Nová Kaledónia a Bolívia.