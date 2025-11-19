Ministerka bez kresla vo vláde Srbska, zodpovedná za koordináciu aktivít v oblasti rodovej rovnosti, prevencie násilia páchaného na ženách a politického a ekonomického posilnenia postavenia žien Tatjana Macurová rokovala s vedúcim Úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre západný Balkán a Srbsko Fabiom Scanom o posilnení spolupráce v oblastiach prevencie domáceho násilia a zlepšenia reprodukčného zdravia.
Na stretnutí sa zdôraznil význam vypracovania jednotného protokolu pre zaobchádzanie s obeťami domáceho násilia v systéme zdravotnej starostlivosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva.
Macurová pripomenula, že kabinet, v ktorom je na čele, už začal pracovať na protokole pre obete sexuálneho násilia a vyzval Svetovú zdravotnícku organizáciu a Scan, aby sa pripojili k pracovnej skupine.
Účastníci diskusie diskutovali aj o Národnej kampani za plodnosť, ktorú kabinet ministerky avizuje začiatok práce na budúci rok. Údaje SZO, ako bolo zdôraznené, ukazujú, že celosvetovo každý šiesty človek v reprodukčnom veku čelí problému neplodnosti, čo potvrdzuje potrebu posilniť podporu a povedomie medzi občanmi.
Ministerka zdôraznila, že silná spolupráca so SZO je kľúčová na zlepšenie ochrany obetí násilia, ale aj na rozvoj politík, ktoré prispievajú k lepšiemu reprodukčnému zdraviu. Podľa nej musí byť každému, kto čelí násiliu alebo neplodnosti, poskytnutá účinná podpora, pričom štát a spoločnosť musia stáť pri nich a byť pripravené poskytnúť im bezpečnosť, pochopenie a pomoc. Kabinet ministerky bude naďalej úzko spolupracovať so Svetovou zdravotníckou organizáciou pri rozvoji politík, ktoré prispievajú k bezpečnosti, zdraviu a rovnosti všetkých občanov.
Zdroj: srbija.gov.rs