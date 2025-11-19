Na južnej strane Báčskeho Petrovca niekdajšie jamy vedľa tzv. špóru, dlho rokov zanedbávané a bez akejkoľvek opatery a úpravy, v tomto desaťročí dostali kultivovanejšiu podobu. Tento areál bol pozmenený na relaxačný kútik a jazierko – upravený priestor na športový rybolov, kde organizujú aj súťaže.
Poslednou tohtoročnou súťažou na Špóre bola pohárová súťaž Štek v nedeľu 16. novembra 2025.
Štek je vlastne rybársky prút, ktorý dosahuje do 11,5 metra. V nedeľu 13 rybárov vybavených svojím výstrojom a návnadami sa pokúšali navnadiť ryby z jazierka, ktoré sa už chystajú na zimný odpočinok, na svoj háčik.
Evidovali, ako nás informoval Martin Chlpka, súťažiacich z Petrovca, Odžakov, Belehradu, Selenče… a pre najúspešnejších organizátori zo združenia Jazero Špór prichystali aj odmeny a poháre.