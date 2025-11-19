Ruskí vlastníci súhlasili s predajom svojho podielu v Naftovom priemysle Srbska vo výške 56,15 %, uviedla ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová.
Zdôraznila, že meno tretej strany sa nezverejňuje, pretože ide o obchodných rokovaniach vážnych spoločností a, ako povedala, kým sa tieto rokovania neskončia, alebo kým nebudú definované aspoň najdôležitejšie detaily, nie je vhodné o tom hovoriť.
„Pred verejnosťou sa nič neskrýva. Ako ste mohli vidieť, doteraz sme veľmi transparentne komunikovali o všetkom. Naša požiadavka je jasná – rafinéria musí pokračovať v prevádzke a čo najskôr sa musí zabezpečiť nový prísun surovej ropy. Pripomínam, že z Janafu po dobu 43 dní neprúdila do Srbska žiadna ropa, občania to však nepocítili, práve preto, že sme usilovne pracovali, aby sme boli pripravení na všetky scenáre, ak a keď dôjde k výzvam s Naftovým priemyslom Srbska,“ uviedla ministerka.