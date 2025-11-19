Aj počas novembra majú zamestnanci Verejného komunálneho podniku Čistoća Stará Pazova plné ruky práce a denne sú v teréne. Okrem bežných činností intenzívne pracujú vo všetkých dedinách obce na sezónnom orezávaní stromov pred zimou a čistení opadaného lístia, čím prispievajú k jesennej akcii za čistejšiu a krajšiu obec.
Ako uvádzajú v tomto komunálnom podniku, ich cieľom je upraviť parky, zelené pásma a verejné plochy v okolí škôl, verejných inštitúcií a podnikov. Svojou usilovnou prácou zamestnanci tohto podniku prispievajú k čistejšiemu, usporiadanejšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu pre všetkých občanov obce.
Suché a poškodené konáre zo stromov spiľujú a odstraňujú z bezpečnostných dôvodov a nazbierané lístie pravidelne zbierajú a likvidujú predpísaným spôsobom, v súlade s ekologickými normami.