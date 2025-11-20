Vláda Srbska prijala na včerajšom zasadnutí súbor návrhov zákonov z oblasti energetiky, vzhľadom na aktuálnu situáciu v tomto sektore, a to Návrh zákona o rope, Návrh zákona o plyne a Návrh zákona o povinných rezervách ropy, ropných derivátov a zemného plynu.
Ako uvádzajú v oznámení, cieľom prijatia týchto troch zákonov je vyššia bezpečnosť, kvalita a spoľahlivosť dodávok pre domáci trh, ako aj harmonizácia s predpismi Európskej únie v týchto oblastiach.
Na zasadnutí bolo prijaté aj Uznesenie o udelení predchádzajúceho súhlasu k Rozhodnutiu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Gas infrastruktura Nový Sad.
V uznesení sa spresňuje, že nová spoločnosť Gas infrastruktura bude vlastníkom infraštruktúry v súlade s medzinárodne prijatými záväzkami, zatiaľ čo Verejný podnik Srbijagas bude naďalej dodávať plyn na trh.