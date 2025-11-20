Predposledné novembrové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Prílohou čísla je Mozaika. Na titulnej strane je záber z podpisu zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z Rozpočtového fondu pre národnostné menšiny a na fotke sú minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Demo Beriša a riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová.
O spomenutej udalosti sa viac píše v rubrike Týždeň. Ďalej sú príspevky o zvýšení bezpečnosti v školách a o tom, že Slovensko oficiálne potvrdilo účasť na výstave EXPO 2027, Slovenská redakcia RTV Nový Sad oslávila 50 rokov. Informujeme aj o situácii v súvislosti s Naftovým priemyslom Srbska.
Na stranách rubriky Naše dediny sú zhrnuté rôznorodé témy: o kreatívnych dielňach slovenských spolkov žien v Selenči, Bazári zdravia v Báčskom Petrovci, Batôžkovej zábave Spolku petrovských žien. V Príbelcoch na Slovensku boli Bieloblatčania a kulpínski spolkári pobudli v Riečke na 19. Súťaži v pečení kysnutých koláčov.
Kultúra ponúka čítanie o festivaloch: Spievajže, si spievaj po 33-krát v Petrovci, Rozospievaný Sriem v Starej Pazove. Umelecký začiatok 59. Stretnutia v pivnickom poli bol v tvare výtvarného tábora a v petrovskej knižnici vyhodnotili literárne, výtvarné a foto súbehy. Výstavu Korene 11 otvorili v Galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove a v Novom Sade odznela 51. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov.
Športová rubrika obsahuje prevažne príspevky o futbale, volejbale a píše sa aj o Združení športových rybárov Karas, ktoré na záver sezóny usporiadalo lov na šťuku.
Mesačná magazínová príloha Mozaika ponúka čítanie: K storočnici narodenia Dr. Andreja Ferku, Drobničky k 280. výročiu osídlenia Petrovca, Z minulosti Kysáča: Školy ako podporné stĺpy spoločnosti, pokračovanie seriálu: Sto rokov futbalu v Laliti.
Na záverečnej strane obálky novín je plagát 59. Stretnutia v pivnickom poli.